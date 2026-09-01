Два человека погибли при столкновении Газели с фурой на М-5 в Самарской области

Водитель и пассажир «ГАЗели» погибли в результате столкновения с большегрузом на федеральной трассе М‑5 «Урал» в Камышлинском районе Самарской области, сообщает региональное ГУ МВД.
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