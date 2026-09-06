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СахПресс

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Более 140 тыс. стаканчиков воды выпили посетители бювета в городском парке Южно-Сахалинска

Более 140 тыс. стаканчиков воды выпили посетители бювета в городском парке Южно-Сахалинска

Зеркальный бювет в южной части парка имени Гагарина стал одним из заметных общественных пространств Южно-Сахалинска.

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