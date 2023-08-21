"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН

все эти публикации против Казахстана на самом деле это просто попытка отвлечь внимание России от Украины чтобы помочь бандеровцам и спасти их от разгрома. У казахов нет русофобии а у украинцев всегда была русофобия как и поляков но в России всегда много было во власти выходцев из Украины и они всегда говорили что это братский народ но это совершенно нет так а вот казахи всегда были и будут братским народом русским. а вот верхушка в России она тоже в значительной части русофобская.

Стас Гулинов

Сможешь опровергнуть? "Казахи лишь в начале XX века стали единым народом, тогда как до этого не имели государственности и представляли собой ряд враждующих кочевых племён. Тогда же русские стали называть живущих на территории современного Казахстана людей казахами, хотя ранее их называли киргизами. Большевики отдали Казахстану большую часть русской земли в Юго-Западной Сибири, в 1936 году была основана Казахская ССР. В 1954 году Никита Хрущёв подарил казахам ещё семь русских областей. Тех самых, откуда современные казахи намерены выкорчёвывать всё русское. Бесспорным является и тот факт, что с начала XIX века благодаря российскому участию появилась казахская поэзия, оркестры национальной казахской музыки, народные танцы, которые ставили русские хореографы. Фото: Vera Larina / Shutterstock.com Подводя итог, скажем: получается, будто бы казахи искореняют не только всё русское, но и самих русских с этой земли. Неудивительно, что ряд наших соотечественников не согласны с этим и не готовы мириться с людьми, восклицающими, что "ватники" могут ехать домой. Это процесс, неприятный обоим — и русским, и казахам. Братский народ, имеющий большую общую историю, имевший в прошлом одну большую общую страну, не должен делить русских и объявлять войну настоящей истории" https://yandex.ru/video/preview/3367205001964193457