Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического рекорда

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Василий Васильев

Украина терпит поражение от России. А гривна как была около 2,5 рубля за гривну в начале 2022 года, так и остается. Это показательно. И вызывает сомнения в оптимистической оценке нашими кремлевскими "экспертами" ситуации в нашей экономике. Если курс гривна-рубль остается стабильным, значит и ситуация в экономиках обоих стран аналогичная. И тому прямое и исчерпывающее доказательство - растущая инфляция в России, которая и не пытается сбавить темпы роста. И Президент и Правительство с ЦБ, конечно, пытаются оптимистично "впарить" народу мысль об успехах развития нашей экономики "в трудную годину". Но лучше бы этого не делали, ибо ставят себя в положение клоунов, над словами которых смеются и матерятся значительная часть наших граждан .