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Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического рекорда

Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического рекорда

Национальный банк Украины повысил курс до рекордной отметки в 41,82 гривны за доллар. Эксперты предрекли гривне дальнейший обвал, связав решение регулятора с социальными выплатами.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Украина терпит поражение от России. А гривна как была около 2,5 рубля за гривну в начале 2022 года, так и остается. Это показательно. И вызывает сомнения в оптимистической оценке нашими кремлевскими &quot;экспертами&quot; ситуации в нашей экономике. Если курс гривна-рубль остается стабильным, значит и ситуация в экономиках обоих стран аналогичная. И тому прямое и исчерпывающее доказательство - растущая инфляция в России, которая и не пытается сбавить темпы роста. И Президент и Правительство с ЦБ, конечно, пытаются оптимистично &quot;впарить&quot; народу мысль об успехах развития нашей экономики &quot;в трудную годину&quot;.  Но лучше бы этого не делали, ибо ставят себя в положение клоунов, над словами которых смеются и матерятся значительная часть наших граждан .
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