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Пункт-А

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Астраханцев ждет облачный вторник с дождем и порывистым ветром

Астраханцев ждет облачный вторник с дождем и порывистым ветром

По данным Астраханского ЦГМС, во вторник, 8 сентября, регион окажется во власти облачности с прояснениями, а локальные осадки и задорный северо-западный ветер напомнят о смене сезона.

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