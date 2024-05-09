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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский о Баркове: «Он великолепен, настоящий капитан. Приятно видеть, как он забивает важные голы»

Нападающий набрал 4 (2+2) очка в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:1, 1-1). «Он настоящий капитан.

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