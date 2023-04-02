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Ограничения на потребление электроэнергии сняты в трех регионах Украины

Ограничения на потребление электроэнергии сняты в трех регионах Украины

Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” объявила в воскресенье, что ограничения на потребление электроэнергии в Киевской, Житомирской и Харьковской областях Украины были сняты после того, как были введены почти за месяц до этого, 9 марта.

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