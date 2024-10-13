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Певица Дуа Липа выложила фото в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty

Певица Дуа Липа выложила фото в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty

Певица Дуа Липа продемонстрировала фигуру в мини-платье. Артистка опубликовала фото в Instagram. 29-летняя Дуа Липа позировала в белом мини-платье, под которое она надела желтый бюстгальтер с Hello Kitty.

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