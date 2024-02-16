Около 64 млн поездок на экспресс-маршрутах совершили горожане в 2023 году

В 2023 году на экспресс-маршрутах горожане совершили около 64 миллионов поездок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.