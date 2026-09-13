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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Хьюза о будущем защитника: «Он хочет посмотреть, как будет выступать «Миннесота». Такой игрок, как Куинн, получает шанс выйти на рынок свободных агентов фактически один раз»

Джей Пи Бэрри, агент защитника «Миннесоты» Куинна Хьюза, заявил, что тот пока не определился со своим будущим.

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