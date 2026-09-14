С миру по нитке...
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Зодиакальный свет: что это такое и как его увидеть

Бледный треугольник над горизонтом перед рассветом — не заря и не огни города, а солнечный свет, отражённый от пыли между планетами.

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