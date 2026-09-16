Литва заняла первое место по числу суицидов в Европе

Литва стала лидером по числу суицидов среди стран Евросоюза. Об этом 16 сентября сообщили "Известия" со ссылкой на данные Eurostat.
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