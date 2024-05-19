"КРИЧИТ, ЧТО ЖЕЛАЕТ РУССКИМ СМЕРТИ". ТАДЖИК-МЯСНИК ДЕРЖИТ В СТРАХЕ ЦЕЛЫЙ РЫНОК ДАЖЕ ИЗ СИЗО

ЕЛИЗАВЕТА БАХТИНА Таджик-мясник держал в страхе целый рынок в Новосибирске: публично проклинал бойцов СВО, слушал экстремистские проповеди и бросался на продавцов с топорами.
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