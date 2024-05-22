Никто не помешает нам поднять Знамя Победы! ВЕСЕЛОВСКИЙ ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ «Правда! Где правда? Путин, лампасники! Хватит нам врать! Народ требует правды о войне!» Знакомые интонации, верно? Десятки паразитов, устроивших на освещении СВО в интернете свои персональные «продсклады», без устали разгоняют волны зрад-перемог, играя на чувствах людей, не давая им ни минуты покоя, заставляя впадать в раж.
Они своими публичными истериками Суровикину карьеру попортили. Отстали бы от мужика, убогие
Комментарии
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Андрей
неужели ещё курвятину читают?
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19 час.
ВТ
Врам Тавризов
В любой армии есть начальник инженерных войск Попов даже знать не мог про обвинения - кресты от танков давно не делают, полевые укреп сооружения не нуждаются в бронированных дверях - у хохлов нет вакуумных бомб и тд и тп При нынешних расценках на металл - это может быть несколько десятков тонн по массе, а по их сложности вида - простейшие прутья, уголки и тп По логике следаков Герасимов должен отвечать за Тиму Иванова, а Попов - за своего Иванова? Смех и грех В спешке и ожидании чужого наступа можно чем-то поступиться и например, продать за ненужностью уже оплаченные железки на сторону, чтобы вернуть деньги , но не себе А за этим никакой Попов не в состоянии уследить - у него другие заботы и обязанности
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8 мин.
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