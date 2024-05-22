Они своими публичными истериками Суровикину карьеру попортили. Отстали бы от мужика, убогие

ВТ

Врам Тавризов

В любой армии есть начальник инженерных войск Попов даже знать не мог про обвинения - кресты от танков давно не делают, полевые укреп сооружения не нуждаются в бронированных дверях - у хохлов нет вакуумных бомб и тд и тп При нынешних расценках на металл - это может быть несколько десятков тонн по массе, а по их сложности вида - простейшие прутья, уголки и тп По логике следаков Герасимов должен отвечать за Тиму Иванова, а Попов - за своего Иванова? Смех и грех В спешке и ожидании чужого наступа можно чем-то поступиться и например, продать за ненужностью уже оплаченные железки на сторону, чтобы вернуть деньги , но не себе А за этим никакой Попов не в состоянии уследить - у него другие заботы и обязанности