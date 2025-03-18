Черновики заявлений в первый класс стали доступны на "Госуслугах"

С их помощью можно повысить шанс на прием в нужную школу: в первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше На "Госуслугах" открылось создание черновиков заявлений на поступление ребенка в первый класс.
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