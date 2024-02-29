Стали известны победители и призеры конкурса юных художников «Волшебная сила голубого потока»

Жюри конкурса юных художников «Волшебная сила голубого потока» определило имена лауреатов 2024 года. Об этом рассказал председатель оргкомитета конкурса, генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.
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