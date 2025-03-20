В Госдуме предложили установить штрафы за оскорбление медработников

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников, пишет «Парламентская газета».
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