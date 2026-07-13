Новый способ заставить рак съесть себя: горький вкус и лидокаин совершают революцию в онкологии

Онкология остаётся одним из самых сложных вызовов для современной медицины. Ежегодно миллионы людей сталкиваются с этим диагнозом, и, несмотря на прорывы в химиотерапии и таргетной терапии, проблема рецидивов по‑прежнему стоит остро.