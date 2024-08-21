Москвичи перечислили более 9 млн руб. пострадавшим в Курской области с помощью сайта «Миллион призов»

На сайте «Миллион призов» продолжается сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области. Он организован совместно с Российским Красным Крестом, который оказывает помощь наиболее уязвимым категориям населения.
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