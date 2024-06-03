Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Sharp растут на фоне планов по созданию ЦОД с использованием чипов Nvidia

Акции Sharp Corp. резко выросли после новостей о том, что она планирует создать центр обработки данных в Осаке с использованием чипов Nvidia совместно с японским технологическим стартапом Datasection и телекоммуникационной компанией KDDI.

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