Акции Sharp растут на фоне планов по созданию ЦОД с использованием чипов Nvidia

Акции Sharp Corp. резко выросли после новостей о том, что она планирует создать центр обработки данных в Осаке с использованием чипов Nvidia совместно с японским технологическим стартапом Datasection и телекоммуникационной компанией KDDI.
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