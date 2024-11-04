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Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

За десять лет, прошедших с исторического дня воссоединения Крыма с Россией, расплодившиеся при Украине на полуострове экстремистские организации понесли сокрушительный ущерб: прекратил свое существование и практически полностью потерял влияние одиозный «меджлис», а также террористическая группировка «всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир», отметившаяся в сирийской войне на стороне запрещенного ИГИЛ.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Собрать и выслать к ебеням ....Лишить гражданства !
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1 д.
Коська
Вот теперяча и пожалеешь - отчего до сих пор не отменили мораторий на смертную казнь????
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1 д.
Сергей
Надо чтобы адекватные нормальные крымские татары порубили этих гандонов шашками на площади!!!!
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1 д.

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