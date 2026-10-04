Штормовая Ладога и судьба Шлиссика: Фонд друзей балтийской нерпы завершил осеннюю экспедицию

Непредсказуемое осеннее Ладожское озеро с его тяжелыми водами и внезапными бурями оказалось наиболее жестким испытанием для специалистов Фонда друзей балтийской нерпы.
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