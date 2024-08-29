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Экономист раскрыла три причины, почему кредитная история не улучшается

Экономист раскрыла три причины, почему кредитная история не улучшается

История обнуляется только через семь лет после погашения последнего кредита или займа.Часто мошенники предлагают жителям России улучшить кредитную историю за неделю.

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