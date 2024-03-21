Туляки назвали качества идеального таксиста

Агрегаторы такси активно пользуются системой оценок как для пассажиров, так и для водителей. В уличном опросе Тульская служба новостей выяснила у жителей областной столицы, каким должен быть идеальный таксист, чтобы точно захотелось поставить ему "пять звезд".