На Урале толпа избила девушку и заставила извиняться на камеру

В Заречном толпой жестоко избили девушку и заставили ее извиняться на камеру, пишет издание E1.RU. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как молодые люди в масках пытались поджечь жертве волосы, сломали ей палец и облили зеленкой.