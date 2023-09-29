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На Урале толпа избила девушку и заставила извиняться на камеру

В Заречном толпой жестоко избили девушку и заставили ее извиняться на камеру, пишет издание E1.RU. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как молодые люди в масках пытались поджечь жертве волосы, сломали ей палец и облили зеленкой.

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