Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

365 подписчиков

Бывший посол Великобритании рассказал о мотивах Зеленского после удара по иранскому судну

Бывший посол Великобритании рассказал о мотивах Зеленского после удара по иранскому судну

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала выразил мнение, что атака украинских сил по иранскому судну была направлена на демонстрацию преданности президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии