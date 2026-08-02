Бывший посол Великобритании рассказал о мотивах Зеленского после удара по иранскому судну

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала выразил мнение, что атака украинских сил по иранскому судну была направлена на демонстрацию преданности президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу.
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