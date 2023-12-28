Хоккеист Йотов: на Овечкина давит, что все вокруг ждут от него рекорда

Алексей Йотов, воспитанник "Динамо" и игрок сборной Болгарии по хоккею, поделился размышлениями о низкой результативности российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что на него оказывается давление.