Хоккеист Йотов: на Овечкина давит, что все вокруг ждут от него рекорда

Алексей Йотов, воспитанник "Динамо" и игрок сборной Болгарии по хоккею, поделился размышлениями о низкой результативности российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что на него оказывается давление.
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