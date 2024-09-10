Политика как он...
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Трамп пошутил о возвращении Байдена в президентскую гонку

Трамп пошутил о возвращении Байдена в президентскую гонку

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с иронией отметил, что демократы могут вновь выдвинуть нынешнего лидера Джо Байдена своим кандидатом после того, как рейтинги вице-президента Камалы Харрис начали падать.

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