Трамп пошутил о возвращении Байдена в президентскую гонку

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с иронией отметил, что демократы могут вновь выдвинуть нынешнего лидера Джо Байдена своим кандидатом после того, как рейтинги вице-президента Камалы Харрис начали падать.
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