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Поражены места хранения топлива ВСУ и военные аэродромы: ВС РФ нанесли удары по военным объектам киевского режима

Поражены места хранения топлива ВСУ и военные аэродромы: ВС РФ нанесли удары по военным объектам киевского режима

Ударами авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ и места хранения топлива, используемого украинскими вооружёнными формированиями, сообщили в Минобороны РФ.

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