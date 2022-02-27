Дариус Бэйзли: «Я лучший рэпер в НБА»

Форвард «Оклахомы» Дариус Бэйзли назвал себя лучшим рэпером в НБА. «Я лучший рэпер в НБА. Поймите меня правильно, Майлз Бриджес и Дэмиан Лиллард чертовски хороши.
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