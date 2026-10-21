Европу захлестнула волна протестов против роста цен и падения уровня жизни. Во Франции они переросли в погромы: задержаны более 1800 человек, свыше 500 силовиков ранены, на улицы вышли сотни тысяч.
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