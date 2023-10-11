Рабочие начали восстанавливать ограждение на Плотинке после аварии BMW и Mercedes

Рабочие начали восстанавливать чугунное ограждение на Плотинке, которое было разрушено во время аварии – ночью на проспекте Ленина столкнулись BMW и Mercedes, последняя машина вылетела на тротуар, пробила ограждение и упала вниз с моста на газон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии