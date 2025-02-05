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Царьград

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  • Игорь Васиков
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Виталий Ганчев: ВС России удерживают позиции в Волчанске, противнику не пройти

Виталий Ганчев: ВС России удерживают позиции в Волчанске, противнику не пройти

ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске, препятствуя продвижению противника. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил стабильность и стратегическое значение этого направления.

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