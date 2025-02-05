Виталий Ганчев: ВС России удерживают позиции в Волчанске, противнику не пройти

ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске, препятствуя продвижению противника. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил стабильность и стратегическое значение этого направления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии