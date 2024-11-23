Bloomberg: Европе грозит новый газовый кризис, цены выросли на 45%

Агентство Bloomberg сообщило, что Европе угрожает новый газовый кризис. "Стремительно истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, которая все еще не оправилась от сильнейших потрясений двухлетней давности", - говорится в материале.
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