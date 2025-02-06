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Царьград

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Силовики получили данные обо всех "стукачах", админах и "сочувствующих": Взломан популярный у предателей канал

Силовики получили данные обо всех "стукачах", админах и "сочувствующих": Взломан популярный у предателей канал

В рядах белорусской "оппозиции" – глубокая печаль: был взломан телеграм-бот обратной связи одного из "активистов".

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