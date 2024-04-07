Сколько тратят россияне на выплаты по кредитам?

Россияне тратят каждый месяц 60% своего дохода на платежи по кредитам. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни», специалисты которого опросили россиян, имеющих кредиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии