«Ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца 2023-го»

Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) планирует подписать с Москвой договор о долгосрочных поставках газа до конца 2023 года, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр этого образования Радован Вишкович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии