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Татарстанцам расскажут о жилищных программах для молодежи в прямом эфире

Татарстанцам расскажут о жилищных программах для молодежи в прямом эфире

Министерство по делам молодежи РТ 9 апреля проведет прямой эфир  #ЖильеМолодымРТ в группе ВКонтакте. В прямом эфире министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков расскажет о существующих механизмах государственной поддержки молодых семей в области молодежной политики в Республике Татарстан.

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