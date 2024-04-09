Татарстанцам расскажут о жилищных программах для молодежи в прямом эфире

Министерство по делам молодежи РТ 9 апреля проведет прямой эфир #ЖильеМолодымРТ в группе ВКонтакте. В прямом эфире министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков расскажет о существующих механизмах государственной поддержки молодых семей в области молодежной политики в Республике Татарстан.
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