Складывая архитектурный пазл города

Архитектор сегодня больше чем архитектор: архбюро могут представлять собой настоящие экосистемы комплексного проектирования, создавать коллаборации с узкопрофильными специалистами и с головой погружаться в опыт конечных пользователейЕсли девелоперская компания, консалтинговая компания, УК и прочие структурные единицы рынка недвижимости все последнее время развиваются в логике «изначальные профессиональные компетенции плюс что-то еще», то и архитекторы в России теперь больше чем архитекторы.