Турецкий общественник Сель: Украина и Запад понимают, что не смогут захватить Крым

ВСУ не смогут захватить Крым силовым путем, это понимает и Украина, и Запад. Такое заявление сделал председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель в разговоре с РИА Новости.