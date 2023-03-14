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Турецкий общественник Сель: Украина и Запад понимают, что не смогут захватить Крым

Турецкий общественник Сель: Украина и Запад понимают, что не смогут захватить Крым

ВСУ не смогут захватить Крым силовым путем, это понимает и Украина, и Запад. Такое заявление сделал председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель в разговоре с РИА Новости.

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