Вышел геймплей ремейка GTA Vice City с улучшенной графикой на движке RAGE из GTA 4 Анон...

Вышел геймплей ремейка GTA Vice City с улучшенной графикой на движке RAGE из GTA 4Анонсированный в декабре прошлого года фанатский ремейк GTA Vice City получил семиминутное геймплейное видео, на котором показали выполнение миссии «‎Свистать всех наверх!»‎ (All Hands On Deck).