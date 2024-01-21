Вышел геймплей ремейка GTA Vice City с улучшенной графикой на движке RAGE из GTA 4 Анон...

Вышел геймплей ремейка GTA Vice City с улучшенной графикой на движке RAGE из GTA 4Анонсированный в декабре прошлого года фанатский ремейк GTA Vice City получил семиминутное геймплейное видео, на котором показали выполнение миссии «Свистать всех наверх!» (All Hands On Deck).
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