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В Ивановской области мужчина ударил своего приятеля ногами и дверью около 60 раз

В Ивановской области мужчина ударил своего приятеля ногами и дверью около 60 раз

В Тейкове 54-летнего местного жителя признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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