Его могли убить! Друзья Тома Хаоса рассказали о том, что произошло с артистом на самом деле

Больше недели назад скончался солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос. Стоит отметить, что в данный момент правоохранительные органы склоняются лишь к одной версии – самоубийство.
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