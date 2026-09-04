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Путин: Россия занимает первое место по поставкам в Китай нефти и газа

Путин: Россия занимает первое место по поставкам в Китай нефти и газа

Россия занимает первое место по объему поставок нефти и газа в Китай. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, текст которого приводится на сайте Кремля.

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