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NYT: для продолжения поставок оружия на Украину США хотят «заставить» ЕС платить

NYT: для продолжения поставок оружия на Украину США хотят «заставить» ЕС платить

Как сообщает New York Times, на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Вашингтона и провала проекта президента Джо Байдена в конгрессе по предоставлению помощи Украине США могут «заставить» европейские страны платить за американское оружие для отправки его в зону боевых действий.

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