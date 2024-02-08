NYT: для продолжения поставок оружия на Украину США хотят «заставить» ЕС платить

Как сообщает New York Times, на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Вашингтона и провала проекта президента Джо Байдена в конгрессе по предоставлению помощи Украине США могут «заставить» европейские страны платить за американское оружие для отправки его в зону боевых действий.