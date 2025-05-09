⚡️ С 3 по 9 мая морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 БЭКа Минобороны России.
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⚡️ С 3 по 9 мая морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 БЭКа Минобороны России.