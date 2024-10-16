Подозреваемый во взрыве ресторатора Мишачева рассказал об алиби и происхождении оружия

Задержанный по подозрению в покушении на убийство ресторатора Виктора Мишачева его деловой партнер Виталий Слободяник заявил, что не приближался к дому компаньона на Профсоюзной улице, возле которого во вторник утром произошел взрыв.
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