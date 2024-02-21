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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Диспетчер задач» Windows 11 получит поддержку NPU процессоров AMD Ryzen 8040 В одном из ...

«Диспетчер задач» Windows 11 получит поддержку NPU процессоров AMD Ryzen 8040 В одном из ...

«Диспетчер задач» Windows 11 получит поддержку NPU процессоров AMD Ryzen 8040В одном из будущих обновлений «Диспетчер задач» операционной системы Windows 11 получит поддержку ИИ-блоков NPU в составе процессоров AMD Ryzen 8040.

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