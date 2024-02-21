«Диспетчер задач» Windows 11 получит поддержку NPU процессоров AMD Ryzen 8040 В одном из ...

«Диспетчер задач» Windows 11 получит поддержку NPU процессоров AMD Ryzen 8040В одном из будущих обновлений «Диспетчер задач» операционной системы Windows 11 получит поддержку ИИ-блоков NPU в составе процессоров AMD Ryzen 8040.
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