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«Хочу побеждать». Трэй Янг отреагировал на слова Макмиллана, что «Хоукс» «излишне эмоциональны»

Главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан выразил обеспокоенность по поводу игры команды в матче с «Лейкерс» (129:121).

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