КНДР обвинила США в распространении ядерного оружия

Обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР Ли Чон Су сообщил, что деятельность трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Соединенное Королевство, США и Австралия) нарушает правила нераспространения ядерного оружия.
Обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства КНДР Ли Чон Су сообщил, что деятельность трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Соединенное Королевство, США и Австралия) нарушает правила нераспространения ядерного оружия.
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